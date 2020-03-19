{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Госдуму внесли законопроект о создании реестра недееспособных граждан

Там объяснили, что реестр необходим для решение такими гражданами ряда вопросов, например, о возможности совершать гражданско-правовые сделки

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму пакет законопроектов, направленных на создание реестра недееспособных граждан РФ в рамках единой системы нотариата. Тексты законопроектов размещены в думской электронной базе.

Авторы законопроекта отмечают, что сегодня в РФ отсутствует единая база данных о лицах, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. При этом реестр необходим для решение такими гражданами ряда вопросов (например, о возможности гражданина совершать гражданско-правовые сделки).

Как отмечают авторы инициативы, "отсутствие в Российской Федерации единого информационного ресурса, содержащего сведения о лицах, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, значительно затрудняет выяснение нотариусом дееспособности обратившихся за совершением нотариального действия лиц, что в результате создает ситуации правовой неопределенности и нестабильности общественных отношений". В связи с этим предлагается создать полноценный реестр лиц, признанных судом недееспособными, и включить его в число реестров, содержащихся в единой информационной системе нотариата.

Второй законопроект направлен на уточнение норм публикации сведений об отмене доверенности. Согласно документу, гражданам следует разрешить публиковать сведения об отмене электронной доверенности в реестре уведомлений об отмене доверенностей. При этом авторы законопроекта уточняют, что если третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее, то они считаются извещенными о такой отмене на следующий день после внесения этих сведений в реестр уведомлений об отмене доверенностей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Коронавирус лабораторно подтвержден у трех жителей Тульской области
Как сообщил губернатор региона Алексей Дюмин, все они вернулись из Италии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС