В Госдуму внесли законопроект о создании реестра недееспособных граждан

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму пакет законопроектов, направленных на создание реестра недееспособных граждан РФ в рамках единой системы нотариата. Тексты законопроектов размещены в думской электронной базе.

Авторы законопроекта отмечают, что сегодня в РФ отсутствует единая база данных о лицах, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. При этом реестр необходим для решение такими гражданами ряда вопросов (например, о возможности гражданина совершать гражданско-правовые сделки).

Как отмечают авторы инициативы, "отсутствие в Российской Федерации единого информационного ресурса, содержащего сведения о лицах, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, значительно затрудняет выяснение нотариусом дееспособности обратившихся за совершением нотариального действия лиц, что в результате создает ситуации правовой неопределенности и нестабильности общественных отношений". В связи с этим предлагается создать полноценный реестр лиц, признанных судом недееспособными, и включить его в число реестров, содержащихся в единой информационной системе нотариата.

Второй законопроект направлен на уточнение норм публикации сведений об отмене доверенности. Согласно документу, гражданам следует разрешить публиковать сведения об отмене электронной доверенности в реестре уведомлений об отмене доверенностей. При этом авторы законопроекта уточняют, что если третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее, то они считаются извещенными о такой отмене на следующий день после внесения этих сведений в реестр уведомлений об отмене доверенностей.