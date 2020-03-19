{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Роспотребнадзор рассказал о состоянии двух жителей Кубани, заразившихся коронавирусом

По данным ведомства, они находятся в состоянии средней степени тяжести

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Медики на Кубани оценивают состояние двух новых пациентов, заразившихся коронавирусом, как средней степени тяжести.

На эту тему
Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению карантина на дому

Об этом сообщили  ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что медики на Кубани зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом, пациенты являются гражданами РФ, перед заражением они посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, - Италию, Францию, Армению.

"Состояние пациентов среднее [средней степени тяжести], не тяжелое", - сказала представитель ведомства.

 

Теги
РоссияКраснодарский крайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Белоруссии обратились к России за содействием в возвращении белорусских туристов
Стороны уже обсудили конкретные пути взаимодействия по этому вопросу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС