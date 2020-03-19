Роспотребнадзор рассказал о состоянии двух жителей Кубани, заразившихся коронавирусом

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Медики на Кубани оценивают состояние двух новых пациентов, заразившихся коронавирусом, как средней степени тяжести.

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Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что медики на Кубани зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом, пациенты являются гражданами РФ, перед заражением они посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, - Италию, Францию, Армению.

"Состояние пациентов среднее [средней степени тяжести], не тяжелое", - сказала представитель ведомства.