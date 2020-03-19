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На актера сериала "Кадетство" Кирилла Емельянова завели дело за оскорбление полицейского

Он также устроил конфликт с врачом скорой помощи и ударил одного из медиков

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении полицейского в отношении актера из сериала "Кадетство" Кирилла Емельянова, избившего врача скорой помощи в Москве.

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"). В ближайшее время будет обеспечена его явка в территориальное подразделение Главного следственного управления для проведения необходимых следственных действий", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

18 марта в квартире жилого дома по 2-му Мосфильмовскому переулку мужчина 1991 года рождения устроил конфликт с врачом скорой помощи, в ходе которого ударил одного из медиков. Приехавших на место сотрудников полиции мужчина также нецензурно оскорблял.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, конфликт устроил актер Кирилл Емельянов, известный по роли курсанта Суворовского училища в сериале "Кадетство". Он был задержан полицейскими. Ему грозит штраф до 40 тыс. рублей или до 360 часов обязательных работ, либо до 1 года исправительных работ.

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