Коронавирус лабораторно подтвержден у трех жителей Тульской области

ТУЛА, 19 марта. /ТАСС/. Три случая заражения коронавирусом нового типа лабораторно подтверждены у жителей Тульской области, все они вернулись с отдыха в Италии. Об этом сообщил Алексей Дюмин.

"[Губернатор региона] Алексей Дюмин [на заседании оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавируса] сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области. Как и в ряде других регионов, это жители, прибывшие из Италии. Они были своевременно изолированы. Сейчас люди находятся в медицинском учреждении с соблюдением всех необходимых требований", - говорится в релизе, распространенном пресс-службой областного правительства.

Наличие коронавируса 19 марта подтвердили результаты анализов, проведенных новосибирским центром "Вектор". В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что среди заболевших есть 12-летний ребенок, клинические проявления заболевания у него отсутствуют.

"Заболевание у взрослых протекает в средней степени тяжести, состояние стабильное. У ребенка клинические проявления заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении на сайте управления.

Всего, по данным пресс-службы, на данный момент из зарубежных поездок вернулось 358 жителей Тульской области, они обследованы, из них 316 находятся в режиме самоизоляции на дому.