Приложение BEST.Petersburg предложит жителям подборки с онлайн-турами по музеям Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Навигатор по событиям и местам Петербурга BEST.Petersburg начал публиковать в своем приложении и на сайте ссылки на виртуальные туры по музеям, а также на видеозаписи театральных постановок. В связи с мерами, которые предпринимаются для борьбы с новым коронавирусом, на платформах проекта скрыли раздел "Афиша" и опубликовали список сервисов, которые предоставили бесплатный доступ к своему контенту. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе проекта.

"Мы категорически против паники, но считаем, что сейчас лучше всего поберечься и поменьше выходить из дома. Анонсы событий в данный момент недоступны. В карточки музеев мы добавили ссылки на виртуальные туры, а в карточки театров - ссылки на записи спектаклей. А чтобы пережидать карантин было веселее, мы собрали информацию о развлекательных и образовательных сервисах, которые в связи с пандемией сделали контент бесплатным", - сообщили в пресс-службе.

В приложении уже опубликованы ссылки на онлайн-прогулки по Музею при Академии художеств, Исаакиевскому собору, Эрмитажу и другим музеям. Сервис также оповещает о переходе культурных учреждений в онлайн-режим.

Ограничения в Петербурге

Ранее ТАСС сообщал, что власти Петербурга из-за ситуации с распространением коронавируса запретили проведение массовых мероприятий, а численность участников досуговых мероприятий в помещениях ограничили 50 людьми. Многие школы и университеты закрылись на карантин, а сотрудники ряда компаний работают из дома. Чтобы поддержать тех, кто оказался в условиях изоляции, стриминговые сервисы открыли доступ к платному контенту. Так, телеканал 2х2 сделал подписки на свой контент бесплатными с 17 марта по 7 апреля. "КиноПоиск HD" до конца апреля дарит подписку по промокоду POKAVSEDOMA, more.tv предоставляет бесплатный доступ по промокоду sidimdoma, а сервис Premier дал доступ к контенту для всех.