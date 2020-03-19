Всем иностранцам в России продлят срок пребывания из-за коронавируса

"В целях обеспечения реализации прав и свобод граждан, а также учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, с 19 марта 2020 года иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории РФ", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что для этого иностранцам необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД с заявлением, составленным в произвольной форме. "Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия независимо от цели въезда в Россию. Если срок действия имеющейся визы уже истек, то срок временного пребывания также будет продлен. Гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории РФ, в том числе в случае, если он уже истек", - объяснили в МВД.

При этом возобновляется также прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся на территории России. Кроме того, отметили в ведомстве, трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы страны и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений, а иностранцам, проживающим в России на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, будет продлен срок пребывания в случае истечения срока действия выданного им документа.