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Распространение коронавируса нового типа

Хайнань направил японской префектуре Хёго и южнокорейскому острову Чеджудо 200 тыс. масок

Маски должны быть доставлены в течение недели

ХАЙКОУ /Китай/, 19 марта. /ТАСС/. Власти Хайнаня направили японской префектуре Хёго и южнокорейскому острову Чеджудо 200 тыс. защитных медицинских масок в качестве помощи для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает в четверг местный информационный ресурс "Наньхайван".

Партия помощи, по 100 тыс. масок каждой из сторон, должна быть доставлена в течение пяти-семи дней. "Друзья познаются в беде. Совсем недавно Хайнань вел отчаянную борьбу с новым коронавирусом, правительства Японии и Южной Кореи высказали Хайнаню большое доверие, оказали поддержку и помощь, продемонстрировав не знающие государственных границ интернациональные чувства", - говорится в заявлении провинциального Комитета по иностранным делам. В заявлении указывается, что Хайнань готов оказать всяческую помощь и поддержку Хёго и Чеджудо в борьбе с распространением вируса.

Побратимские отношения между китайской провинцией Хайнань и японской префектурой Хёго были установлены в 1990 году, с южнокорейским островом Чеджудо - в 1995 году.

На Хайнане было официально выявлено 168 заболевших, шестеро из них скончались. Во всей провинции в настоящее время лишь один инфицированный остается на лечении в больнице.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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