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Распространение коронавируса нового типа

Казахстан отменит 44 из 63 пар поездов по ж/д узлам Нур-Султана и Алма-Аты

В поездах введено анкетирование пассажиров для предотвращения распространения инфекции

НУР-СУЛТАН, 19 марта. /ТАСС/. Движение 44 из 63 пар пассажирских поездов, курсирующих по железнодорожным узлам Нур-Султана и Алма-Аты, будет отменено с 22 марта в связи с введенным в этих городах режимом карантина. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"С 22 марта текущего года из 63 пар пассажирских поездов, курсирующих по железнодорожным узлам Нур-Султана и Алматы, будет отменено курсирование 44 пар поездов; сохранено курсирование восьми пар транзитных поездов с отменой стоянки на станциях Нур-Султана и Алматы; сокращены маршруты курсирования 11 пар до ближайших станций", - говорится в сообщении.

Для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, в поездах внедрено анкетирование пассажиров. Также, с учетом чрезвычайного положения пассажирам, отказавшимся от поездки на железнодорожном транспорте, осуществляется полный возврат стоимости билетов независимо от даты обращения.

"Железнодорожные вокзалы на станциях Нур-Султан и Алматы с 22 марта будут закрыты для отправки или приема пассажиров по всем маршрутам", - сообщили в министерстве.

Кроме того, с 22 марта будут приостановлены перевозки пассажиров автомобильным транспортом в/из Нур-Султана и Алма-Аты. "Согласно решению госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте от 16 марта 2020 года, приостановлены двусторонние перевозки пассажиров и багажа всеми видами автомобильного транспорта с РФ, Кыргызстаном, Узбекистаном и Монголией, а также транзитные пассажирские перевозки по территории Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима ЧП до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. В Казахстане на данный момент 44 заразившихся: 19 находятся в стационарах Алма-Аты и 25 - в Нур-Султане.

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КазахстанРаспространение коронавируса нового типа
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