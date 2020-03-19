{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

"Аэроэкспресс" продлил действие всех билетов до 31 декабря

Кроме того, пассажиры могут вернуть деньги за неиспользованные билеты

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Компания "Аэроэкспресс" на фоне ситуации с коронавирусом продлила до 31 декабря действие всех билетов, купленных в период с 1 февраля 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Сегодня в мире сложилась непростая ситуация. Отмены рейсов, перенос запланированных поездок, волнение за родных и близких - это требует от каждого из нас максимальной концентрации и принятия превентивных мер. Мы понимаем, что планы многих из вас изменились. В связи с этим, мы приняли решение продлить срок действия всех билетов на Аэроэкспресс, приобретенных в период с 1 февраля 2020 года до 31 декабря 2020 года", - приводит пресс-служба слова директора компании Алины Бисембаевой.

Если пассажиры уже купили билет, им можно воспользоваться в любую необходимую дату до конца текущего года - срок его действия автоматически продлен. "Это относится ко всем действующим тарифам компании. Если же вы приняли решение совсем отменить поездку, стоимость билетов будет возвращена в полном объеме. Для этого необходимо направить заявку через форму обратной связи на нашем сайте, приложив скан или фотографию неиспользованного билета", - добавила Бисембаева.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Белоруссии обратились к России за содействием в возвращении белорусских туристов
Стороны уже обсудили конкретные пути взаимодействия по этому вопросу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС