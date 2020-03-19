"Аэроэкспресс" продлил действие всех билетов до 31 декабря

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Компания "Аэроэкспресс" на фоне ситуации с коронавирусом продлила до 31 декабря действие всех билетов, купленных в период с 1 февраля 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Сегодня в мире сложилась непростая ситуация. Отмены рейсов, перенос запланированных поездок, волнение за родных и близких - это требует от каждого из нас максимальной концентрации и принятия превентивных мер. Мы понимаем, что планы многих из вас изменились. В связи с этим, мы приняли решение продлить срок действия всех билетов на Аэроэкспресс, приобретенных в период с 1 февраля 2020 года до 31 декабря 2020 года", - приводит пресс-служба слова директора компании Алины Бисембаевой.

Если пассажиры уже купили билет, им можно воспользоваться в любую необходимую дату до конца текущего года - срок его действия автоматически продлен. "Это относится ко всем действующим тарифам компании. Если же вы приняли решение совсем отменить поездку, стоимость билетов будет возвращена в полном объеме. Для этого необходимо направить заявку через форму обратной связи на нашем сайте, приложив скан или фотографию неиспользованного билета", - добавила Бисембаева.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.