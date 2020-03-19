США призвали Венесуэлу выпустить из тюрьмы американцев из-за риска заражения коронавирусом

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты призвали власти Венесуэлы освободить содержащихся в тюрьме Каракаса американских граждан в связи с риском заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"В связи с тем, что режим Мадуро (так США именуют действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро - прим. ТАСС) признал наличие случаев коронавируса, мы серьезно обеспокоены за пять граждан и одного жителя США из [компании] "Ситго", которые содержатся в тюрьме Каракаса, - отмечается в тексте. - У данных незаконно задержанных лиц проблемы с иммунной системой, заражение вирусом несет для их здоровья серьезную угрозу".

"Они провели в тюрьме более двух лет без предоставления каких-либо доказательств [их вины]. Пришло время освободить их из гуманитарных соображений", - сказал Помпео.

Правительство Венесуэлы проинформировало о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. К настоящему моменту власти подтвердили наличие 36 заболевших. Президент Николас Мадуро 17 марта объявил о решении ввести карантин на всей территории Боливарианской Республики.