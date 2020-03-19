В Петербурге отменили поездки детей в оздоровительные лагеря на весенних каникулах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил об отмене поездок детей в оздоровительные лагеря на весенних каникулах. Об этом он сообщил журналистам во время посещения НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в четверг.

"Детские оздоровительные лагеря - это "сборная солянка", они находятся не только в нашем городе, но и в Ленинградской области. Что касается выезда детей за пределы города и Ленинградской области, это однозначно мы отменили, сегодня мы приняли решение, чтобы отменить все детские оздоровительные лагеря", - сказал Беглов, отметив, что решение основано на рекомендациях Роспотребнадзора.

Он пояснил, что "лучше перестраховаться", поскольку в лагеря приезжают дети из разных учебный заведений, невозможно проконтролировать, насколько они защищены от инфекции.

"Дети все-таки более защищены от коронавирусной инфекции, но они могут быть носителями и источниками для своих близких. Мы не можем полностью контролировать ситуацию, если ребенок был за границей или родители были за границей. Мы можем получить сложную ситуацию, поэтому я принимаю решение закрыть, отменить детские оздоровительные лагеря на весенние каникулы, а дальше обстановка покажет", - отметил губернатор Петербурга.

В Санкт-Петербурге с подтвержденным диагнозом в Боткинской инфекционной больнице находятся восемь человек из Петербурга и пациентка из Ленинградской области. Всего в стационаре Боткинской больницы 314 пациентов с признаками ОРВИ, из них 19 детей. За прошедшие сутки поступили 57 человек, выписаны 46. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет.