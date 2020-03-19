Более тысячи человек сдали кровь на типирование в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 марта. /ТАСС/. Свыше 1150 человек пришли на сдачу крови на типирование для потенциальных доноров костного мозга в Нижнем Новгороде. Участие в акции также принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает в четверг пресс-служба главы региона.

"Для меня это очень важно, и я по-другому ощущаю себя, зная со свидетельством о том, что нахожусь в регистре потенциальных доноров костного мозга. Искренне благодарю всех, кто принимает участие в таких акциях и организаторов движения", - сказал Никитин.

Акция фонда "Нижегородский онкологический научный центр" проходит в Нижегородской области уже в 10 раз. За это время кровь сдали более 10300 жителей региона.

"Переполняет гордость, когда узнаешь, что около 10% от общего числа потенциальных доноров в общероссийском регистре - это нижегородцы. Более 10300 человек уже приняли участие в акциях, из них более 10 стали реальными донорами, а значит, спасли чьи-то жизни", - уточнил Никитин.

Пересадка костного мозга необходима для того, чтобы организм больного раком крови смог побороть заболевание с помощью иммунных клеток крови (лимфоцитов) здорового донора. Они уничтожают злокачественные клетки, но в некоторых случаях погибают и здоровые клетки пациента, что может происходить из-за различий донора и пациента на уровне второстепенных антигенов. Они кодируют часть последовательностей ДНК и влияют на иммунный ответ организма при трансплантации - чем больше различий между антигенами, тем выше вероятность осложнений после операции.

В США каждый 32-й гражданин - потенциальный донор костного мозга, в Германии - каждый 16-й, в Израиле - каждый 11-й, в России - 3400-й.