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В Белоруссии обратились к России за содействием в возвращении белорусских туристов

Стороны уже обсудили конкретные пути взаимодействия по этому вопросу

МИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым попросил содействия в решении вопросов, связанных с возвращением белорусских туристов из-за рубежа. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Дапкюнас.

"Час назад министр иностранных дел Беларуси разговаривал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и обратился с просьбой о помощи в решении этих вопросов, обсудил конкретные пути взаимодействия по этим вопросам", - отметил замглавы внешнеполитического ведомства Белоруссии.

Теги
БелоруссияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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