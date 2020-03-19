Власти Таллина проведут диктант для русскоязычных жителей, несмотря на коронавирус

ТАЛЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Городская управа Таллина проведет "Таллинский диктант" для русскоязычных жителей эстонской столицы 4 апреля, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом сообщил в четверг мэр города Михаил Кылварт.

"На мой взгляд, любовь к родному языку, уважение к нему, безусловно, один из лучших путей для сплочения, - приводит его слова коммуникационное бюро таллинской городской управы. - В свете этого город решил сохранить позитивную акцию в Таллине: 4 апреля, в 14:00, обязательно состоится "Таллинский диктант". Разумеется, он будет проведен в удаленном формате, сейчас мы прорабатываем технические решения, ведем переговоры с медиаресурсами".

Как добавил Кылварт, проведение "Тотального диктанта" в Таллине с годами стало не просто хорошей традицией, но событием, которое горожане действительно ждут. "Как известно, штаб "Тотального диктанта" перенес свое мероприятие на осень, - отметил он. - Однако в сложившейся ситуации мы нуждаемся в позитивных эмоциях: всем сейчас непросто, многие испытывают объяснимый страх перед будущим, но именно поэтому нам необходимо больше взаимной поддержки".

По словам таллинского мэра, городские власти намерены сохранить и традиционные курсы по подготовке к диктанту. "Со своей стороны мы организуем традиционные занятия "Русский по субботам", - сказал Михаил Кылварт. - Разумеется, в нынешней ситуации мы не можем никого пригласить в здание Таллинского университета. Поэтому будем подкреплять имидж Эстонии как электронного государства и сделаем онлайн-занятие, которое проведет хорошо всем знакомая филолог Наталья Чуйкина".

Детали о проведении диктанта он пообещал сообщить на будущей неделе.

Организаторы "Тотального диктанта" на этой неделе приняли решение перенести акцию с 4 апреля на осень 2020 года, новая дата станет известна 25 марта. Столицей акции в этом году выбран Санкт-Петербург. Автором "Тотального диктанта" стал писатель Андрей Геласимов, который создал пять частей текста на тему космоса. Акция проводится ежегодно для всех желающих, впервые она была проведена в 2004 году студентами гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.

О коронавирусе в Эстонии

Число случаев заражения коронавирусом в Эстонии к утру четверга достигло 267. Накануне в Эстонии насчитывалось 258 заразившихся коронавирусом нового типа. Таким образом за минувшие сутки в республике выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как за предыдущие сутки - 33.

Первый случай заражения был зафиксирован в Эстонии 27 февраля. 13 марта правительство ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией. Все публичные собрания запрещены, школы с 16 марта переведены на удаленное и домашнее обучение, работа кружков по интересам и секций приостановлена. С 17 марта Эстония восстановила пограничный контроль и ввела запрет на въезд иностранцев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.