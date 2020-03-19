РФПИ, РСПП, "Яндекс" и Mail.ru Group создали альянс по борьбе с коронавирусом - кабмин.

Альянс РФПИ, РСПП, "Яндекс" и Mail.ru должен обеспечить оперативное тестирование населения РФ на коронавирус - кабмин.

Пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов на коронавирус будет запущен в апреле на входящих в РСПП предприятиях - кабмин.

Мишустин поддержал внесение изменений в нормы регулирования для оперативных тестов населения на коронавирус - кабмин.

"Яндекс" готов помочь в информировании и организации массового тестирования россиян на коронавирус - компания.

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