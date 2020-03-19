Посольство РФ в Испании сообщило о фейках, связанных с возвращением россиян домой

МАДРИД, 19 марта. /ТАСС/. Сообщения о том, что посольство России в Мадриде якобы предлагает "скинуться" на то, чтобы вывезти граждан РФ из Испании из-за нового коронавируса, являются фейковыми. Об этом говорится в публикации диппредставительства, сделанной в четверг в Facebook.

"Посольство призывает граждан опираться только на официальную информацию, - уточняется в сообщении.- Посольство продолжает делать все для того, чтобы российские туристы, временно находящиеся на острове Тенерифе, в возможно короткие сроки вернулись на Родину. В этой связи прорабатывается вопрос выделения дополнительного самолета для вывоза тех, кто столкнулся с трудностями выезда из Испании в Россию".

"Хотели бы обратить внимание на то, что вся информация о предпринимаемых посольством шагах в связи со сложившейся ситуацией оперативно и в полном объеме публикуется на нашем сайте и в аккаунтах в соцсетях, - добавили в диппредставительстве. - Любые сообщения о том, что посольство якобы собирает деньги на авиабилеты или предлагает росгражданам "скинуться" на дополнительный рейс, который доставил бы их в Россию, являются фейковыми и наводят на мысли о попытках дискредитировать работу посольства по оказанию помощи россиянам, попавшим в сложную ситуацию".

Ранее в посольстве сообщали, что многие туристы из России не могут добраться с острова Тенерифе на материковую Испанию после введения режима повышенной готовности в пиренейском королевстве из-за коронавируса нового типа.

Распространение коронавируса в Испании

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве обнаружено свыше 17 тыс. заболевших, 767 человек умерли, более 1,1 тыс. поправились.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.