В Чаде зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

ТАСС, 19 марта. Первый случай инфицирования коронавирусом нового типа зафиксирован в Чаде. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства.

Согласно его информации, заразившийся - гражданин Марокко, недавно он приехал в Чад из Камеруна.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.