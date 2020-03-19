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В Северной Осетии до конца года профессиональную переподготовку сможет пройти 241 человек

На эти цели будет выделено 19,5 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 марта. /ТАСС/. Обучиться новой профессии в рамках нацпроекта "Демография" в 2020 году сможет 241 житель Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в комитете по занятости населения региона в четверг.

"В этом году мы организуем обучение 241 человека. В рамках реализации национального проекта "Демография" они смогут пройти профессиональную переподготовку, в частности в сфере образования, информационных технологий. Также они смогут получить профессию социального работника. При этом участниками программы станут в этом году не только граждане предпенсионного возраста", - сказал собеседник агентства.

Всего на эти цели будет направлено 19,5 млн рублей. Обучение будет полностью проходить за счет бюджетных средств.

Кроме того, в настоящее время по проекту "Старшее поколение" в медицинской академии республики 32 человека осваивают профессию врача. Переобучение будет проходить до конца июня.

В прошлом году комитет занятости населения республики организовал обучение 561 жителя республики предпенсионного возраста.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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