ОНФ в Дагестане создал штаб для помощи пожилым людям, сидящим дома из-за коронавируса

МАХАЧКАЛА, 19 марта. /ТАСС/. Отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Дагестане создало штаб для помощи пожилым и маломобильным гражданам, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба регионального отделения ОНФ.

"Добровольцы, их ряды сейчас формируются, купят необходимые продукты, лекарства и товары первой необходимости. Для этого достаточно позвонить по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-200-34-11 и оставить заявку", - говорится в сообщении.

По словам руководителя регионального исполкома ОНФ в Дагестане Джамалудина Шигабудинова, пока волонтеры выезжают только к пожилым людям старше 65 лет и маломобильным гражданам. "Остальным будет оказана консультативная, психологическая и юридическая помощь", - приводит пресс-служба его слова.

ОНФ также призвал некоммерческие организации (НКО) включиться в работу по разрешению кризисных ситуаций в регионах России, а также помогать в деле профилактики и поддержки граждан в режиме карантина, от общественников ждут психологической, юридической, продуктовой, консультационной, волонтерской и других видов помощи.

"Сегодня мы должны предпринять упреждающие меры и быть готовыми к любому сценарию. Проект по созданию штаба мы реализуем совместно с волонтерами-медиками, волонтерами-спасателями, Ассоциацией волонтерских центров, АНО "Клуб волонтеров "Социальная сеть", фондом "Инсан" и "Молодежкой ОНФ". Надеемся, что к нам присоединятся и другие. Они возьмут на себя функции, которые не дублируются органами власти", - заключил Шигабудинов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.