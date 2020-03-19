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Распространение коронавируса нового типа

"Яндекс" готов помочь в информировании и организации массового тестирования на коронавирус

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. "Яндекс" готов помочь в организации массового тестирования на коронавирус, для чего может задействовать свои ресурсы и создать необходимые сервисы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Важной задачей ближайших недель мы считаем организацию массового превентивного тестирования населения на коронавирус <...> Необходимо, чтобы самих тестов проводилось на порядок больше, чтобы проведение тестирования занимало минимум времени, а также чтобы люди могли их сдавать превентивно и децентрализованно, возможно, даже прямо на дому. Мы поддерживаем инициативу РФПИ [Российского фонда прямых инвестиций] по созданию альянса по борьбе с коронавирусом для многократного увеличения количества тестов и проведения массового тестирования населения медицинскими учреждениями", - сообщили в компании.

Там также заявили, что "Яндекс" готов помочь организовать массовое тестирование, для чего может задействовать свои информационные ресурсы, включая главную страницу портала и приложение, а также создать необходимые сервисы и инструменты. Например, компания может поучаствовать в организации работы волонтеров и мобильных медицинских бригад на базе технологий для распределенной логистики, которые используются в сервисах "Яндекс.Такси", "Яндекс.Еда", "Яндекс.Лавка" и "Яндекс.Драйв".

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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