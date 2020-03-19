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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: ношение масок от COVID-19 дает больше психологических эффект, чем медицинский

По словам и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, доктора медицинских наук Дмитрия Лиознова, фактически защитным свойствами обладают респираторы определенных характеристик, которых в широком массовом доступе нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Использование медицинской маски и ажиотаж на них сегодня в качестве средства для защиты от коронавируса обусловлен тем, что мысль о ее наличии успокаивает людей. С медицинской же точки зрения, маска не имеет большого эффекта, сообщил в четверг на пресс-конференции и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.

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"Возбудитель передается воздушно-капельным путем, и доказано, что наиболее опасное значение имеют мельчайшие капли, которые, как оказалось, проникают сквозь те маски, которые мы используем. Фактически защитным свойствами обладают респираторы определенных характеристик, которых в широком массовом доступе нет, - сказал он. - Тот ажиотаж, который наблюдается сейчас с масками, совершенно необоснован. Понимаю, что с психологической точки зрения, возможно, это имеет значение, но с практической медицинской - минимальное".

Лиознов уточнил, что маска в первую очередь необходима, если человек проживает в одном помещении с больным или пациенту, который уже болеет.

"В этом случае это ограничивает выход возбудителя в окружающую среду. В нашем случае ношение масок бесполезно, поэтому никто из коллег нашего института, наши коллеги-инфекционисты не используют маски, потому что в целом это неприятно, это неудобно, это не работает, и их нужно менять раз в два часа и менее, потому что их профилактическая эффективность снижается", - пояснил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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