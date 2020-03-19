Общественный совет ФСБ поддержит открытие часовни памяти павших в Зимней войне

ТАСС, 19 марта. Общественный совет при ФСБ окажет информационную поддержку открытию в Карелии часовни в память павших в Зимней войне 1939-1940 годов. Как сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ, такое решение принято на прошедшем в четверг заседании Общественного совета при Федеральной службе безопасности.

"Совет принял решение оказать информационную поддержку церемонии открытия и освящения часовни в честь благоверных князей Александра Невского и Дмитрия Донского в Питкярантском районе Республики Карелия", - сообщили в ЦОС. Часовню начали строить в декабре прошлого года на трассе Сортавала - Петрозаводск в месте, ставшем эпицентром боев зимней кампании 1939-1940 годов. Часовня станет памятником воинам Зимней и Великой Отечественной воин.

Кроме того, члены общественного совета ФСБ ознакомились с планом мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Они также окажут поддержку проведению Эстафеты Победы вдоль внешних границ государств-участников СНГ, посвященной празднику Победы. Эстафета традиционно проводится сотрудниками погранслужб стран СНГ. Кроме того, запланировано участие членов Совета в церемониях у мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших в годы войны военнослужащих органов безопасности.

"Победа в Великой Отечественной войне достигнута сплоченными усилиями и огромными жертвами всего народа, - подчеркнул председатель Общественного совета при ФСБ России Василий Титов. - Свой вклад в ее достижение, бесспорно, внесли сотрудники органов безопасности. Благодарная память об их подвиге не должна и не может исчезнуть, раствориться в архивной пыли. Она должна передаваться от поколения к поколению, оставаясь чистой и светлой. Должна объединять наше общество".