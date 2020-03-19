{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Самолет компании S7 вылетел из Черногории в Россию с 175 туристами на борту

В стране находились около 1800 российских туристов, которые не могли вернуться на родину из-за приостановления авиасообщения в связи с коронавирусом

БЕЛГРАД, 19 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Первый рейс авиакомпании S7 Airlines вылетел в четверг из аэропорта Подгорицы со 175 российскими туристами на борту. Об этом кореспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в республике.

"Первый рейс компании "S7" улетел. На борту 175 человек. Вечером ожидаются два рейса компании "Победа", - сообщили в дипломатическом представительстве.

Российское посольство призывает граждан не поддаваться панике и не верить распространяемой ложной информации: "Рейсы, предназначенные для вывоза российских граждан на Родину, продолжатся и в ближайшие дни. На данный момент у российского авиаперевозчика "Победа" имеется разрешение на два вечерних рейса 19 марта. Получены предварительные разрешения на один рейс "Победы" 20 марта и один рейс S7 на 21 марта. Запрошены также разрешения на осуществление еще двух рейсов "Победы" и одного рейса компании "Аэрофлот".

В Черногории находилось около 1800 российских туристов, которые стали заложниками предпринятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с коронавирусом. Ранее российские дипломаты добились от черногорской стороны принципиального согласия на организацию возвращения граждан РФ самолетами российских авиакомпаний, сообщил корр. ТАСС пресс-секретарь посольства России в Черногории Кирилл Киржа. Дипломаты РФ находятся в постоянном контакте с российскими туристами и властями Черногории, продолжается работа по отправке соотечественников на родину.

Во вторник авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа" заявили, что не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия соответствующего разрешения руководства Черногории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что черногорская сторона увязала свое разрешение на пролет российских бортов, направляющихся за российскими гражданами, с вывозом этими бортами из России черногорских граждан.

Число инфицированных коронавирусом в Черногории за день возросло с двух до восьми человек. В настоящее время в Черногории под санитарным надзором находятся 3523 человека.

Теги
ЧерногорияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Путин и Си Цзиньпин высказались за углубление сотрудничества в области медицины
Президент высоко оценил успехи руководства и народа Китая в противодействии коронавирусу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС