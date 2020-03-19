Самолет компании S7 вылетел из Черногории в Россию с 175 туристами на борту

БЕЛГРАД, 19 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Первый рейс авиакомпании S7 Airlines вылетел в четверг из аэропорта Подгорицы со 175 российскими туристами на борту. Об этом кореспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в республике.

"Первый рейс компании "S7" улетел. На борту 175 человек. Вечером ожидаются два рейса компании "Победа", - сообщили в дипломатическом представительстве.

Российское посольство призывает граждан не поддаваться панике и не верить распространяемой ложной информации: "Рейсы, предназначенные для вывоза российских граждан на Родину, продолжатся и в ближайшие дни. На данный момент у российского авиаперевозчика "Победа" имеется разрешение на два вечерних рейса 19 марта. Получены предварительные разрешения на один рейс "Победы" 20 марта и один рейс S7 на 21 марта. Запрошены также разрешения на осуществление еще двух рейсов "Победы" и одного рейса компании "Аэрофлот".

В Черногории находилось около 1800 российских туристов, которые стали заложниками предпринятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с коронавирусом. Ранее российские дипломаты добились от черногорской стороны принципиального согласия на организацию возвращения граждан РФ самолетами российских авиакомпаний, сообщил корр. ТАСС пресс-секретарь посольства России в Черногории Кирилл Киржа. Дипломаты РФ находятся в постоянном контакте с российскими туристами и властями Черногории, продолжается работа по отправке соотечественников на родину.

Во вторник авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа" заявили, что не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия соответствующего разрешения руководства Черногории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что черногорская сторона увязала свое разрешение на пролет российских бортов, направляющихся за российскими гражданами, с вывозом этими бортами из России черногорских граждан.

Число инфицированных коронавирусом в Черногории за день возросло с двух до восьми человек. В настоящее время в Черногории под санитарным надзором находятся 3523 человека.