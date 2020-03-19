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Захарова сообщила, что вопрос возвращения всех россиян с острова Тенерифе прорабатывается

При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что у остающихся на Канарах россиян возникают трудности с расселением

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Тема возвращения всех граждан России с Канарских островов находится в активной межведомственной проработке. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наше посольство в Мадриде имеет списки всех российских граждан, которые находятся на острове Тенерифе, имеют билеты и зарегистрированы на рейс ["Аэрофлота"]. [Некоторые граждане] имеют билеты и не зарегистрированы на рейс, так как рейсы отменены, отложены и так далее", - сказала она.

"Наше посольство информировало соответствующие ведомства о ситуации, о количестве граждан, поэтому сейчас этот вопрос находится в активной межведомственной проработке", - подчеркнула дипломат, отвечая на вопрос о том, как будут эвакуированы пассажиры, которых не сможет забрать отправляющийся в пятницу на остров рейс "Аэрофлота".

Как отметила Захарова, у остающихся на Канарах россиян возникают трудности с расселением. При этом, продолжила она, по данным российского посольства, вопрос с проживанием на острове Тенерифе в целом решен.

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ИспанияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
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