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Нарушивший условия карантина пациент в Иванове добровольно вернулся в больницу

Врачи проведут с ним разъяснительную беседу

ТАСС, 19 марта. Пациент с признаками острой респираторной вирусной инфекции, нарушивший условия карантина и самовольно покинувший накануне инфекционную больницу в Иванове, самостоятельно вернулся в медицинское учреждение, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Анна Николаева.

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"Пациент вернулся самостоятельно. Медики его приняли и ведут разъяснительную беседу", - сказала она.

Как уточнил ТАСС источник в медицинских кругах, тест мужчины на коронавирус ранее показал отрицательный результат.

Медики в Ивановской области 19 марта выявили первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией, подтверждение получено из лаборатории "Вектор" в Новосибирске. Мужчина, вернувшийся из одной из европейских стран, чувствует себя хорошо и помещен в изолированный бокс инфекционной больницы.

Теги
РоссияИвановская область
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