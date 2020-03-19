Захарова: с арестованными в Греции российскими моряками устанавливает контакты посольство

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Афинах принимает меры по установлению контактов с задержанными в территориальных водах Греции российскими моряками. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ситуация с арестованными российскими гражданами в территориальных водах Греческой Республики по обвинению в содействии в перевозке нелегальных мигрантов находится на контроле министерства иностранных дел нашей страны <...> Сотрудники посольства принимают меры по установлению контактов с арестованными россиянами", - отметила дипломат.

По ее словам, посольство информирует и консультирует родственников задержанных моряков, предоставляет при необходимости справки об отсутствии судимости в России и контакты греческих адвокатов в обязательном порядке.

Ранее Захарова призвала россиян, занимающихся поиском работы за рубежом, быть максимально осторожными и не принимать предложения случайных лиц или непроверенных структур. Заявление прозвучало в связи с участившимися случаями задержания российских моряков, работающих по контракту на иностранных судах, на морских границах Греции и Италии. По ее данным, под арестом в Греции находятся 24 человека, в Италии - 23.