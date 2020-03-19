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Распространение коронавируса нового типа

Instagram стал оповещать пользователей о мерах профилактики коронавируса

Об этом ранее также стали сообщать крупнейшие социальные сети в Рунете - "ВКонтакте" и "Одноклассники"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские пользователи Instagram при входе в приложение теперь могут увидеть всплывающее сообщение со ссылкой на сайт Роспотребнадзора, где можно найти всю актуальную информацию о коронавирусе.

Теперь на главной странице приложения Instagram размещено сообщение: "Изучите актуальную информацию, которую публикует Роспотребнадзор, и узнайте о том, как вы можете помочь предотвратить распространение коронавируса COVID-19". Ссылка в сообщении переводит на сайт Роспотребнадзора.

Оповещать о мерах профилактики коронавируса ранее стали крупнейшие социальные сети в Рунете - "ВКонтакте" и "Одноклассники". А такие технологические гиганты, как Facebook, Google, Microsoft и российские Mail.ru Group и "Яндекс" также помогают в борьбе с дезинформацией о коронавирусе.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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