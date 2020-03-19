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Распространение коронавируса нового типа

Захарова напомнила, что нарушающие правила карантина иностранцы могут быть депортированы

Она отметила, что российское дипведомство отслеживает ситуацию, которая складывается с гражданами не только с Китая, но и других стран

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Иностранные граждане, которые нарушают правила карантина, могут быть депортированы с территории Россия в соответствии с действующим порядком. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Так дипломат прокомментировала информацию о высылке граждан Китая из РФ за нарушение режима самоизоляции.

"В соответствии с действующим в Российской Федерации порядком иностранцы, которые нарушают карантинные предписания, могут быть депортированы", - сказала она.

Захарова отметила, что российское дипведомство отслеживает ситуацию, которая складывается с гражданами не только с Китая, но и других стран. "Мы взаимодействуем с китайскими партнерами, когда речь идет о гражданах этой страны. Мы взаимодействуем с посольствами соответствующих стран, когда речь идет о гражданах их государств, - подчеркнула она. - И мы решаем эти задачи практически в онлайн-режиме".

"А что касается китайской стороны, то мы взаимодействуем с учетом дружественного характера двусторонних отношений", - добавила дипломат.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
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