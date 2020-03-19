Стальные листы с именами 62 тыс. погибших солдат установили на Ржевском мемориале

ТАСС, 19 марта. Строители завершили установку на Ржевском мемориале советскому солдату стальных листов с именами 62 тыс. погибших красноармейцев. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе правительства Тверской области по итогам рабочей поездки на строительную площадку губернатора Игоря Рудени и заместителя министра культуры РФ Николай Овсиенко.

"Завершена установка листов кортеновской стали - устойчивой к коррозии, на которых нанесены имена 62 тыс. солдат, погибших на территории Ржевского района. Конечно, это число имен - не полный список, но технологически разместить больше не представляется возможным. Варианты увековечения большего количества имен обсуждаются", - сказал собеседник агентства.

Стальные листы размещены у основания мемориала. По данным пресс-службы, завершается монтаж центрального монумента комплекса - фигуры советского солдата, на 90% выполнены работы по строительству музейных павильонов, внутри помещений идет отделка.

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений, основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч человек со стороны Красной армии были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери, включая раненых, составили около миллиона человек.

Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии возводят по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов. 25-метровая фигура воина будет стоять около трассы М-9.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Мемориал возводится без привлечения федеральных средств, на народные пожертвования. Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, открытие запланировано на 9 мая 2020 года.