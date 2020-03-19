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Распространение коронавируса нового типа
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На Красной Поляне выросло количество длительных бронирований

Пресс-служба курорта связывает это с незапланированными отпусками людей из-за пандемии коронавируса

СОЧИ, 19 марта. /ТАСС/. Количество бронирований на более длительный период проживания на Красной Поляне в Сочи возросло на 15%, это обусловлено тем, что люди массово ушли в незапланированные отпуска в связи с коронавирусом, сообщила в четверг пресс-служба курорта.

"На курорте Красная Поляна на 15% выросло количество бронирований на длительный период проживания. По комментариям гостей, они планируют остаться в горах Сочи до тех пор, пока пандемия коронавируса не пойдет на спад. Многие из гостей ушли в незапланированный отпуск на карантин, поэтому возможность провести этот период времени в регионе с более благополучной экологической обстановкой, по их словам, - самое рациональное решение", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, средний период размещения гостей на курорте вырос с 3 до 10 дней. Среди гостей, планирующих свой отдых на курорте, более 40% - жители Краснодарского края и Московской области.

Несмотря на то, что количество бронирований на одном из курортов растет, на соседнем оно приостанавливается. На официальном сайте горно-туристического центра "Газпром" в четверг было приостановлено бронирование номеров в связи с угрозой распространения коронавируса.

"С 19 марта 2020 года курорт приостанавливает бронирования номеров в гостиничных комплексах "Гранд Отель Поляна", "Поляна 1389 Отель и Спа" и "Альпика" на период с 19 марта по 30 апреля 2020 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что бронирование номеров с датой заезда после 30 апреля пока продолжается в обычном режиме.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

 

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РоссияКраснодарский крайРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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