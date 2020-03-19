Авиакомпания Emirates до 29 марта вернет россиян из Дубая чартерными рейсами

ТАСС, 19 марта. Авиакомпания Emirates планирует с 20 по 29 марта вернуть россиян в Москву и Санкт-Петербург из Дубая чартерными рейсами, говорится в сообщении перевозчика.

"В связи с введением временного ограничения на полеты между Российской Федерацией и ОАЭ Emirates приостанавливает рейсы в Россию на период с 20 марта до дальнейшего распоряжения. Для возвращения пассажиров, чья поездка затронута этими изменениями, Emirates выполнит серию чартерных рейсов в Москву и Санкт-Петербург в период с 20 марта до 29 марта 2020 года", - отмечается в сообщении.

Рейсы Emirates из Дубая в Москву и Санкт-Петербург будут доступны только гражданам РФ, а из России в Дубай - только гражданам других государств.