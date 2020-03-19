{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Диппредставительства Германии в России ограничат выдачу виз с 20 марта до 15 апреля

Прием заявлений возможен только в исключительных случаях для категорий, которым разрешен въезд в Германию (граждане ЕС и их семьи, граждане третьих стран, имеющие долгосрочный вид на жительство, граждане третьих стран с так называемыми essential functions)

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Посольство и генеральные консульства Германии в России вводят ограничения на оформление виз до 15 апреля, визовые центры приостанавливают свою деятельность. Об этом говорится в распространенном в четверг в Facebook сообщении германского диппредставительства.

"Оформление виз в посольстве и генеральных консульствах с 20 марта по 15 апреля ограничено. Визовые центры временно приостанавливают свою деятельность", - отмечается в документе.

Прием заявлений "возможен только в исключительных случаях для категорий, которым разрешен въезд в Германию (граждане ЕС и их семьи, граждане третьих стран, имеющие долгосрочный вид на жительство, граждане третьих стран с так называемыми essential functions - прим. ТАСС)". "Для подачи заявления можно связаться с посольством Германии в Москве по электронной почте, приложив к своей анкете подтверждающие документы, обосновывающие исключительность случая", - отметили в диппредставительстве.

По официальным данным Института Роберта Коха, число инфицированных коронавирусом в Германии превысило 8 тыс.

Теги
ГерманияРоссия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
РФПИ, РСПП, "Яндекс" и Mail.ru Group создали альянс по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложения по внесению изменений в нормативное регулирование для оперативных тестов населения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС