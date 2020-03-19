Диппредставительства Германии в России ограничат выдачу виз с 20 марта до 15 апреля

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Посольство и генеральные консульства Германии в России вводят ограничения на оформление виз до 15 апреля, визовые центры приостанавливают свою деятельность. Об этом говорится в распространенном в четверг в Facebook сообщении германского диппредставительства.

"Оформление виз в посольстве и генеральных консульствах с 20 марта по 15 апреля ограничено. Визовые центры временно приостанавливают свою деятельность", - отмечается в документе.

Прием заявлений "возможен только в исключительных случаях для категорий, которым разрешен въезд в Германию (граждане ЕС и их семьи, граждане третьих стран, имеющие долгосрочный вид на жительство, граждане третьих стран с так называемыми essential functions - прим. ТАСС)". "Для подачи заявления можно связаться с посольством Германии в Москве по электронной почте, приложив к своей анкете подтверждающие документы, обосновывающие исключительность случая", - отметили в диппредставительстве.

По официальным данным Института Роберта Коха, число инфицированных коронавирусом в Германии превысило 8 тыс.