Благотворительный фонд "Система" откроет в Костромской области школы цифровых навыков

КОСТРОМА, 19 марта. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Система" откроет бесплатные школы цифровых навыков "Лифт в будущее. Школа" в Костроме и Галиче, организаторы будут принимать заявки на участие в проекте до 20 апреля. Об этом ТАСС сообщила президент благотворительного фонда "Система" Анна Янчевская.

"Набор учащихся в бесплатные школы цифровых навыков "Лифт в будущее. Школа" будет проходить до 20 апреля. Курс рассчитан на 300 детей, уже сейчас можно пройти регистрацию. Мы приглашаем родителей и подростков регистрироваться на сайте проекта и присылать информацию об успеваемости", - сказала Янчевская.

По ее словам, онлайн-платформа позволяет вести обучение в любых форматах, поэтому сейчас совместно с администрацией региона фонд прорабатывает возможность дистанционного обучения. Проект будет работать на базе кадетской школы-интерната в Костроме, а также на базе лицея №3 в Галиче. Точная дата открытия пока не называется из-за пандемии коронавируса.

Пройти обучение смогут дети в возрасте от 13 до 17 лет, три учебных года они будут осваивать сквозные технологии, программирование и микроэлектронику. Обучение будет проходить в группах до 12 человек под руководством наставников. Во время учебы ребята попробуют применить знания в решении реальных задач. К программе дополнительного образования по микроэлектронике присоединились девять ведущих технических вузов страны, а также микроэлектронное предприятие России ПАО "Микрон", входящее в ГК "Элемент".

Инициатором проекта выступила АФК "Система" при поддержке администрации Костромской области, МТС и ГК "Сегежа". Организаторы планируют, что "Лифт в будущее. Школа" станет первой в стране сетевой программой бесплатного дополнительного образования, реализованной в регионах.

Благотворительный фонд "Система" был создан в 2004 году как оператор социальной деятельности компаний группы АФК "Система". Является одним из крупнейших корпоративных фондов России. "Лифт в будущее" - флагманская программа фонда в сфере инженерного образования.