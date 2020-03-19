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Главная церемония в Берлине по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны отменена

Мероприятие было запланировано на 8 мая

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Центральная церемония в Берлине по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, которая должна была состояться 8 мая, отменена из-за обострения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на канцелярию президента ФРГ.

Мероприятие, на котором планировалось выступление главы германского государства Франка-Вальтера Штайнмайера, должно было пройти при участии высоких иностранных гостей на Площади Республики перед историческим зданием рейхстага.

Теги
ГерманияШтайнмайер, Франк-Вальтер
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