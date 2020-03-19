В Вологодской области с 20 марта начнут взрывать лед на реках во избежание наводнения

ВОЛОГДА, 19 марта. /ТАСС/. Взрывные работы на реках в Вологодской области, которые позволят минимизировать последствия весеннего половодья, начнут на границе с Архангельской областью, где сформировался основной затор льда, 20 марта. Об этом сообщил в четверг губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе селекторного совещания полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана с руководителями регионов.

"Основной затор [льда] вот уже более четырех суток стоит в 75 км от Великого Устюга вверх по течению реки Сухоны. По оценкам специалистов, ситуация с прохождением паводка сложная в связи со значительной толщиной льда в Котласе. Поэтому большое количество превентивных мероприятий проводим совместно с Архангельской областью. Это ледорезные работы, чернение льда, с 20 марта начнем проводить взрывные работы на границе с Архангельской областью. Восемь тонн уже на территории, еще четыре тонны взрывчатки имеются в резерве", - привела пресс-служба слова губернатора.

Ранее на реках Сухона и Северная Двина уже проводились ледорезные работы, пропилено более 40 км ледовой корки или четверть от запланированного объема. Кроме того, в прошлом году углублено более 1,5 км дна реки Сухоны, начат второй этап строительства инженерных сооружений по защите от подтопления Великого Устюга, который регулярно подтапливало весной.

После прошлогоднего осеннего паводка в зону подтоплений в Вологодской области также попадают территории Вологодского, Грязовецкого и Устюженского районов, где из-за проливных дождей в начале ноября сформировался высокий уровень воды в водоемах. Всего в зоне риска находится 16 районов и один городской округ, около 100 населенных пунктов с населением более 19 тыс. человек. Сейчас уровни воды на реках области превышают многолетние значения на 1,5-3,5 м.

По словам полпреда Александра Гуцана, напряженная паводковая ситуация в округе связана с природно-климатическими, географическими особенностями регионов, наличием большого количества водных объектов. "Исходя из имеющихся прогнозов, при наихудшем сценарии развития весеннего половодья в федеральном округе, в зону возможного подтопления могут попасть 518 населенных пунктов с население более 32 тыс. человек, 217 участков автодорог протяженностью 193 км, два участка железных дорог протяженностью почти 1,5 км, 26 автомобильных мостов, 92 социально значимых объектов, 103 объекта экономики и 16 водозаборов. На водных объектах в округе определены 66 затороопасных участков, наибольшее их количество сосредоточено на реках Печора, Шуя, Северная Двина и Сухона", - процитировала пресс-служба полпреда.