{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Вологодской области с 20 марта начнут взрывать лед на реках во избежание наводнения

Основной затор льда, по словам главы региона Олега Кувшинникова, образовался в 75 км от Великого Устюга вверх по течению реки Сухоны. На место уже завезли восемь тонн взрывчатки

ВОЛОГДА, 19 марта. /ТАСС/. Взрывные работы на реках в Вологодской области, которые позволят минимизировать последствия весеннего половодья, начнут на границе с Архангельской областью, где сформировался основной затор льда, 20 марта. Об этом сообщил в четверг губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе селекторного совещания полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана с руководителями регионов.

"Основной затор [льда] вот уже более четырех суток стоит в 75 км от Великого Устюга вверх по течению реки Сухоны. По оценкам специалистов, ситуация с прохождением паводка сложная в связи со значительной толщиной льда в Котласе. Поэтому большое количество превентивных мероприятий проводим совместно с Архангельской областью. Это ледорезные работы, чернение льда, с 20 марта начнем проводить взрывные работы на границе с Архангельской областью. Восемь тонн уже на территории, еще четыре тонны взрывчатки имеются в резерве", - привела пресс-служба слова губернатора.

Ранее на реках Сухона и Северная Двина уже проводились ледорезные работы, пропилено более 40 км ледовой корки или четверть от запланированного объема. Кроме того, в прошлом году углублено более 1,5 км дна реки Сухоны, начат второй этап строительства инженерных сооружений по защите от подтопления Великого Устюга, который регулярно подтапливало весной.

После прошлогоднего осеннего паводка в зону подтоплений в Вологодской области также попадают территории Вологодского, Грязовецкого и Устюженского районов, где из-за проливных дождей в начале ноября сформировался высокий уровень воды в водоемах. Всего в зоне риска находится 16 районов и один городской округ, около 100 населенных пунктов с населением более 19 тыс. человек. Сейчас уровни воды на реках области превышают многолетние значения на 1,5-3,5 м.

По словам полпреда Александра Гуцана, напряженная паводковая ситуация в округе связана с природно-климатическими, географическими особенностями регионов, наличием большого количества водных объектов. "Исходя из имеющихся прогнозов, при наихудшем сценарии развития весеннего половодья в федеральном округе, в зону возможного подтопления могут попасть 518 населенных пунктов с население более 32 тыс. человек, 217 участков автодорог протяженностью 193 км, два участка железных дорог протяженностью почти 1,5 км, 26 автомобильных мостов, 92 социально значимых объектов, 103 объекта экономики и 16 водозаборов. На водных объектах в округе определены 66 затороопасных участков, наибольшее их количество сосредоточено на реках Печора, Шуя, Северная Двина и Сухона", - процитировала пресс-служба полпреда.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияАрхангельская областьВологодская областьГуцан, Александр Владимирович
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Новгородские волонтеры начнут доставлять продукты пенсионерам, находящимся в самоизоляции
Заявки от пожилых людей, которые обратятся за помощью, станет обрабатывать и распределять региональное отделение ОНФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС