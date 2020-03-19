Число зараженных коронавирусом в США превысило 10 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Число зараженных новым коронавирусом на территории США превысило 10 тыс. Соответствующие данные приводятся в четверг на сайте Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов.

Так, согласно последним данным, на территории США находятся 10 755 инфицированных. Умерли в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом, 154 человека, в том числе 68 - в штате Вашингтон, 20 - в штате Нью-Йорк, 16 - в Калифорнии. Выздоровели, по подсчетам специалистов, 106 человек.

Вечером в среду число зараженных, по данным Университета Джонса Хопкинса, не превышало 9,4 тыс.