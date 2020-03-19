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В Москве умерла филолог Елена Пастернак

Ей было 83 года

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Филолог, невестка Бориса Пастернака - Елена Пастернак умерла в Москве. Об этом в четверг сообщила на своей странице в социальной сети Facebook заведующая Домом-музеем Пастернака Ирина Ерисанова.

"Умерла Елена Владимировна Пастернак", - написала она.

Пастернак родилась в 1936 году. Внучка философа Густава Шпета, жена старшего сына Бориса Пастернака - Евгения Пастернака (1932-2012). Она окончила классическое отделение филологического факультета МГУ. Была редактором и соавтором мужа книг о Борисе Пастернаке. Вместе они опубликовали биографию "Жизнь Бориса Пастернака. Документальное повествование", Полное собрание сочинений Бориса Пастернака в 11 томах, а также издали на русском языке мемуары сестры Бориса Пастернака Жозефины.

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