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Распространение коронавируса нового типа

Новгородские волонтеры начнут доставлять продукты пенсионерам, находящимся в самоизоляции

Заявки от пожилых людей, которые обратятся за помощью, станет обрабатывать и распределять региональное отделение ОНФ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 марта. /ТАСС/. Формирование штаба волонтеров для помощи в доставке лекарств и продуктов питания пожилым гражданам, которые могут оказаться в условиях самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, началось в Новгородской области. Об этом в четверг на заседании штаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе сообщила министр спорта и молодежной политики области Кристина Михайлова.

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"В регионе запущена работа по формированию штаба добровольцев для помощи пожилым людям, оказавшимся в условиях самоизоляции. Организацией волонтерского корпуса занимается министерство спорта и молодежной политики Новгородской области совместно с региональным отделением движения "Волонтеры-медики", региональными отделениями РСО и ОНФ", - сказала она.

Она пояснила, что пожилые жители региона могут обратиться к волонтерам, они доставят им необходимые медикаменты и продукты питания. Заявки от людей будет обрабатывать и распределять региональное отделение ОНФ.

Кроме того, в ходе заседания штаба министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева сообщила, что в регионе определены три медучреждения, которые дистанционно будут выписывать листки нетрудоспособности: Центральная городская клиническая больница (Великий Новгород), Старорусская ЦРБ и Боровичская ЦРБ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

 

Теги
РоссияНовгородская областьРаспространение коронавируса нового типа
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