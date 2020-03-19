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В Карачаево-Черкесии за 2019 год более 180 многодетных семей получили земельные участки

Всего за семь лет власти региона выделили многодетным семьям свыше 2 тыс. участков под строительство жилья

ЧЕРКЕССК, 19 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) за 2019 год выделили более 180 многодетным семьям земельные участки общей площадью 21,8 га. Об этом в четверг рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Карачаево-Черкесии в 2019 году 181 многодетная семья обеспечена земельными участками, общей площадью 21,83 га. Всего за период действия Закона КЧР от 18.05.2012 № 28-РЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Карачаево-Черкесской Республике" предоставлен 2121 земельный участок общей площадью 242,57 га", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на данный момент в некоторых районах республики отмечается дефицит земель, которые пригодны для жилого строительства. В связи с этим, после согласия семьи, ей выдается земельный участок в другом районе.

В 2018 году в КЧР региональный материнский капитал получили 847 многодетных семей республики, имевшие на него право. На соответствующие выплаты было направлено около 90 млн рублей. На сегодня в республике, помимо выплат на первенца, выплачивается региональный материнский капитал в размере 105 тыс. рублей за четвертого или последующего ребенка в семье, а также предоставляется бесплатный земельный участок семьям с тремя детьми.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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