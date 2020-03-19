Новые меры против коронавируса ввели в ЮФО

ТАСС, 19 марта. Региона Юга России вводят дополнительные меры для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Нововведения коснулись в том числе и работы чиновников.

Так, глава Республики Крым Сергей Аксенов распорядился измерять температуру у всех посетителей административных учреждений, а сами чиновники теперь в обязательном порядке должны находиться на рабочих местах в медицинских масках.

"Что касается административных зданий: организовать тотальную проверку температуры на входе, чтобы не случилось так, что вся администрация в каком-либо муниципальном образовании уйдет на карантин. Такого быть не должно. Также все люди, которые общаются с населением, должны быть в масках", - сказал Аксенов.

Министерству внутренней политики, информации и связи республики он поручил в ближайшее время протестировать систему дистанционного приема граждан по видеосвязи, чтобы максимально ограничить личные контакты. Заразившихся новым типом коронавируса в Крыму и Севастополе, по данным властей, пока нет.

Как рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, отдельное внимание в регионе уделяется санитарному контролю за транспортными средствами, осуществляющими пассажирские перевозки: они проходят дополнительную дезинфекцию. Усилил контроль и международный аэропорт Ростова-на-Дону Платов, который из-за коронавируса принимает только два международных регулярных рейса - из Стамбула и Еревана.

По распоряжению администрации Элисты в Калмыкии, в многоквартирных домах города началась дезобработка. Спецсредством обрабатывают двери, лифты, перила, подоконники, кнопки домофона и другие контактные поверхности.

А в Краснодарском крае, где выявлено три случая заражения коронавирусом, расположенные в торговых центрах развлекательные организации и учреждения общепита приостановили свою работу.

Запас продуктов и масок

По уверениям властей Краснодарского края, объемы запасов продовольственной продукции, созданных на складах в магазинах региона, хватит минимум на месяц. Ведется мониторинг возможного повышения цен почти по 50 видам продукции первой необходимости.

"На складах магазинов сформирован месячный запас товаров длительного хранения. Цены - в допустимом диапазоне, постоянно мониторим 47 позиций социально значимых товаров", - цитирует пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Василия Швеца.

В Севастополе запасы продуктов сформированы на полгода, при этом поставки в город выросли на 25%. В четверг правительство и торговые сети заключили меморандум, согласно которому сети обязуются устанавливать "нулевую" или "минимальную" торговую наценку на ряд социально значимых продуктов первой необходимости.

По словам губернатора Ростовской области, несмотря на повышение спроса на отдельные категории товаров, в целом ажиотажного спроса в регионе нет. "Принципиально важно, чтобы профилактикой занимались не только предприятия, организации, но и просто жители Ростовской области. У нас нет ажиотажного спроса и, самое главное, есть запас продуктов, товаров, которые в полном объеме потребности жителей Ростовской области обеспечит", - отмечает Голубев.

При этом для региона актуальной остается проблема дефицита медицинских масок. Чтобы ее решить, в Ростове-на-Дону филиал унитарного госпредприятия "Московское протезное ортопедическое предприятие" теперь работает в две смены и производит более 3 тыс. масок в сутки.

Отдых в горах и античная экспозиция

Учреждения культуры Астрахани запустили онлайн-трансляции спектаклей и прямые эфиры репетиций. В субботу астраханский театр оперы и балета в режиме онлайн проведет концерт "Мелодии на два голоса". Областной музей-заповедник запланировал провести онлайн-экскурсию по выставке "Золото кочевников", а также лекцию "Символ ханской власти".

Севастопольский музей-заповедник "Херсонес Таврический" создал трехмерную модель экспозиции, посвященной античному периоду истории города. Она опубликована после того, как очное посещение музея закрыто из-за ситуации с коронавирусом. Среди экспонатов - мраморная стела, на которой высечена присяга граждан Херсонеса. Также интересен фрагмент живописной картины, на котором изображен юноша - это достаточно редкая находка для данного периода.

Власти Крыма порекомендовали гражданам преклонного воздуха бывать чаще на свежем воздухе, отдыхая на приусадебных участках. А за теми, кому необходима помощь, закрепили волонтеров. В частности, в Крыму молодежь доставляет необходимые медикаменты и продукты питания, в случае если они не могут выйти из дому. Волонтеры-медики будут оказывать помощь людям старшего поколения и в Ростовской области.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.