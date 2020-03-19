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Распространение коронавируса нового типа

Джонсон уверен, что переломить ситуацию с коронавирусом удастся за три месяца

Премьер Великобритании при этом предупредил, что прогресс будет возможен лишь в том случае, если люди сократят по максимуму личное общение, будут работать удаленно и выходить из дома только в случае крайней необходимости

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что правительству при поддержке врачей в течение трех месяцев удастся кардинальным образом изменить ситуацию с распространением в стране заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

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"Я думаю, что мы сможем переломить ситуацию в ближайшие 12 недель. Мы победим коронавирус", - заявил премьер на ежедневном брифинге в Лондоне по теме пандемии. Брифинг показывает в прямом эфире телеканал Sky News.

"Мы быстро и все лучше понимаем динамику этого вируса, лучше понимаем, какие лекарства могут его вылечить, и сегодня мы начали исследования методом случайной выборки способов лечения болезни с участием первого британского пациента, в течение нескольких месяцев ученые надеются начать тестирование первых вакцин", - сказал Джонсон.

Между тем, предупредил он, прогресс будет возможен лишь в том случае, если люди будут следовать рекомендациям правительства и сократят по максимуму личное общение, будут по возможности работать удаленно и выходить из дома лишь в случае крайней необходимости. В стране не введен карантин, однако массовые мероприятия отменены, закрылись многие театры, музеи, кинотеатры.

"Если мы увидим, что это не работает, то мы будем вынуждены применить более жесткие меры", - заявил Джонсон.

При этом политик предпочел не погружаться в детали при ответе на вопрос журналиста, что именно означает коренное изменение ситуации, - смогут ли люди вернуться к обычной жизни или просто эпидемия преодолеет пик и пойдет на спад. "Мы переломим ситуацию, а как мы это сделаем, станет понятно в течение 12 недель", - сказал премьер-министр.

На данный момент в Великобритании болезнь официально подтверждена почти у 2,7 тыс. человек, 137 из них умерли. При этом власти признают, что реальное число инфицированных может быть значительно выше и составлять десятки тысяч.

Как предупредил в четверг главный санитарный врач Англии Крис Уитти, который участвовал в брифинге вместе с премьером, даже в том случае, если люди будут неукоснительно соблюдать правительственные рекомендации, число инфицированных в стране будет продолжать расти на протяжении ближайших двух недель.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисРаспространение коронавируса нового типа
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