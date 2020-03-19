В Карачаево-Черкесии в 2020 году 60 детей-сирот получат квартиры

ЧЕРКЕССК, 19 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены обеспечить жильем 60 детей-сирот в течение 2020 года. На эти цели будет выделено 76,6 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства региона.

В 2020 году на приобретения жилых помещений детям-сиротам выделено более 76,6 млн рублей.

В конце 2019 года в пресс-службе главы и правительства КЧР сообщали, что в 2018-2019 годах денежные поступления из федерального и республиканского бюджетов на обеспечение жильем детей-сирот были увеличены в два раза. В 2020 году также принято решение удвоить количество выделяемых квартир детям-сиротам. По данным республиканского министерства финансов, в 2019 году объем средств, выделяемых на приобретение жилья для детей-сирот, увеличился на 22,4% по сравнению с 2018 годом, на эти цели в республиканском бюджете было предусмотрено более 40 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года, на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями состояли 572 человека из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.