Аллею из 75 деревьев высадят в Карачаево-Черкесии в рамках акции "Лес Победы"

ЧЕРКЕССК, 19 марта. /ТАСС/. Аллею из 75 деревьев высадят в парке культуры и отдыха "Зеленый остров" в Карачаево-Черкесии (КЧР) в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте главы и правительства КЧР.

"В Карачаево-Черкесии в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланировано проведение акции "Лес Победы", включающей высадку 75 саженцев на территории парка культуры и отдыха "Зеленый остров", - говорится в сообщении.

В рамках акции планируется подготовить брошюры с рассказами о героях Великой Отечественной войны - выходцах из Карачаево-Черкесской Республики, где будут размещены рисунки воспитанников детских художественных школ. Акцию проводит министерство по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии.

Ранее глава региона Рашид Темрезов в ходе заседания оргкомитета по вопросу подготовки и проведения празднования юбилея сообщил, что из республиканского бюджета будут выделены средства на единовременные выплаты 115 ветеранам Великой Отечественной войны в размере 50 тыс. рублей. Труженики тыла и вдовы погибших фронтовиков получат выплаты в размере 5 тыс. рублей. В городе Черкесске планируется высадить около 4 тыс. деревьев по числу жителей города, которые погибли или пропали без вести во время Великой Отечественной войны.

В республике пройдут торжественные шествия во дворах участников войны, которые в силу возраста или других причин не смогут принять участие в праздничных торжествах. Также планируется подготовить экскурсии для школьников по местам боевой славы, организовать передвижные исторические выставки по территории региона и составить карту памятников КЧР.

На сегодня в Карачаево-Черкесии проживают 115 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 87 человек - фронтовики и инвалиды войны, а также 1677 тружеников тыла, 163 вдовы погибших.