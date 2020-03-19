Apple окажет Италии помощь для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава американской компании Apple Тим Кук сообщил в четверг в Twitter , что корпорация окажет Италии помощь для борьбы с коронавирусом нового типа.

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"Еще никогда поддерживать друг друга не было так важно, как сейчас. Мы окажем существенную помощь Департаменту гражданской защиты Италии, в том числе медицинским оборудованием и материалами", - написал Кук.

13 марта Apple сообщила, что выделила в общей сложности $15 млн на борьбу с пандемией коронавируса по всему миру.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 41 тыс. человек, умерли почти 3,5 тыс.