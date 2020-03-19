В ряде регионов СКФО ввели ограничения на религиозные мероприятия и коллективные молитвы

Ранее Муфтият Дагестана призвал имамов мечетей республики сократить время проведения пятничных обрядов в целях предупреждения распространения коронавируса.

"В целях профилактики ограничения распространения коронавируса руководством Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики принято решение о временном ограничении работы мечетей. Прихожанам с ослабленным состоянием здоровья и старше 60 лет воздержаться от посещения коллективных молитв на период ограничения и совершать их дома", - говорится в обращении к верующим республики, опубликованном в четверг. Отмечается, что ограничения будут действовать до 20 апреля.

Лидер Духовного управления мусульман КБР Хазреталий Дзасежев также напомнил прихожанам о том, что "не стоит посещать мечеть тем людям, которые себя плохо чувствуют". "На сегодня мы не закрываем мечети, не останавливаем коллективные молитвы, но временно приостановили работу воскресных школ", - сообщил он журналистам. В церквях республики ежедневные молитвы продолжаются, но и там приняли решение временно закрыть воскресные школы, сообщил благочинный Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской Епархии Валентин Бобылев. "В настоящее время нам всем необходимо соблюдать все санитарно-гигиенические меры профилактического характера, которые предписаны для исполнения, периодичность санитарных обработок мы усилили, проветриваем помещения", - заверил он.

В Ставропольском крае впервые отменен традиционный крестный ход, который должен был состояться 21 марта. "Крестный ход, который должен был пройти в краевой столице 21 марта, накануне Крестопоклонной недели, отменен. Это вынужденная мера в связи с тем, что на Ставрополье власти региона ввели режим повышенной готовности к коронавирусной инфекции, а также информацией о первом подозрении на заражение опасным вирусом", - сообщается на сайте Ставропольской и Невинномысской епархии.

Крест, который перед Крестопоклонной неделей по традиции переносили из Крестовоздвиженского храма в Казанской кафедральный собор, доставят в главный храм Ставрополя на автомобиле. В 2015 году крест, изготовленный ставропольскими умельцами, был освящен митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом и духовенством епархии в Святом Граде Иерусалиме на Голгофе. С тех пор появилась традиция дважды в год переносить его по улицам Ставрополя крестным ходом.