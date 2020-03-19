{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Сочи подготовили места для изоляции на 400 человек из-за угрозы коронавируса

Всего в регионе на лечении находятся трое зараженных коронавирусом

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Власти Сочи оборудовали специальное помещение для изоляции минимум на 400 человек в связи с угрозой распространения коронавируса, написал в Instagram мэр города Алексей Копайгородский.

На эту тему
Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению карантина на дому

"На территории города подготовлено специальное помещение для обсервации как минимум 400 человек. Ситуация с коронавирусом в Сочи находится под моим личным контролем. Хочу вас заверить, что в городе предприняты все необходимые меры предосторожности по недопущению распространения инфекции", - говорится в сообщении.

На данный момент в Краснодарском крае зафиксированы три случая заражения коронавирусом.

Ранее медики на Кубани сообщали, что один больной, о котором стало известно еще 11 марта, находится в стабильном нетяжелом состоянии. Состояние двоих новых пациентов оценивают как средней степени тяжести. В краевом оперативном штабе журналистам уточнили, что один пациент, являющийся жителем Краснодарского края и вернувшийся перед заражением коронавирусом на Кубани из Армении, находится в больнице в Сочи, медики отмечают положительную динамку в его состоянии.

"Второй заболевший транзитом находился на территории края и покинул его. Сейчас пациент находится на лечении в Москве. Однако, так как анализы взяты на территории Краснодарского края, случай заболевания фиксируется на территории региона", - говорится в сообщении штаба. Уточняется, что контактировавшие с ним лица установлены, они взяты под наблюдение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

 

Теги
РоссияКраснодарский крайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Посольство РФ отвергло обвинения в том, что СМИ России дезинформируют о коронавирусе
В посольстве призвали все государства объединиться в противостоянии пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС