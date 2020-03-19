В Сочи подготовили места для изоляции на 400 человек из-за угрозы коронавируса

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Власти Сочи оборудовали специальное помещение для изоляции минимум на 400 человек в связи с угрозой распространения коронавируса, написал в Instagram мэр города Алексей Копайгородский.

"На территории города подготовлено специальное помещение для обсервации как минимум 400 человек. Ситуация с коронавирусом в Сочи находится под моим личным контролем. Хочу вас заверить, что в городе предприняты все необходимые меры предосторожности по недопущению распространения инфекции", - говорится в сообщении.

На данный момент в Краснодарском крае зафиксированы три случая заражения коронавирусом.

Ранее медики на Кубани сообщали, что один больной, о котором стало известно еще 11 марта, находится в стабильном нетяжелом состоянии. Состояние двоих новых пациентов оценивают как средней степени тяжести. В краевом оперативном штабе журналистам уточнили, что один пациент, являющийся жителем Краснодарского края и вернувшийся перед заражением коронавирусом на Кубани из Армении, находится в больнице в Сочи, медики отмечают положительную динамку в его состоянии.

"Второй заболевший транзитом находился на территории края и покинул его. Сейчас пациент находится на лечении в Москве. Однако, так как анализы взяты на территории Краснодарского края, случай заболевания фиксируется на территории региона", - говорится в сообщении штаба. Уточняется, что контактировавшие с ним лица установлены, они взяты под наблюдение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.