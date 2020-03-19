На Украине подтверждена третья смерть от коронавируса

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Третий летальный случай после заражения новым коронавирусом зафиксирован на Украине, в Ивано-Франковске скончалась женщина. Об этом сообщил в четверг Минздрав Украины в Telegram-канале.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла спустя сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - сказано в сообщении.

Таким образом, по состоянию на вечер четверга общее количество случаев нового коронавируса в стране увеличилось до 22, из них летальных три.