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Распространение коронавируса нового типа

На Украине подтверждена третья смерть от коронавируса

Женщина долгое время занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Третий летальный случай после заражения новым коронавирусом зафиксирован на Украине, в Ивано-Франковске скончалась женщина. Об этом сообщил в четверг Минздрав Украины в Telegram-канале.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла спустя сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - сказано в сообщении.

Таким образом, по состоянию на вечер четверга общее количество случаев нового коронавируса в стране увеличилось до 22, из них летальных три.

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УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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