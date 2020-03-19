В Петербурге выявили коронавирус у сотрудницы Росатома, приехавшей из-за границы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. У вернувшейся из отпуска сотрудницы дочерней компании Росатома "Турбинные технологии ААЭМ", расположенной в Санкт-Петербурге, выявили коронавирус. Контактировавшие с ней коллеги помещены в карантин, в самом офисе проведена дизенфекция, сообщили журналистам в департаменте коммуникаций Росатома.

"Действительно, у сотрудницы нашей дочерней компании "Турбинные технологии ААЭМ", расположенной в Санкт-Петербурге, выявлен коронавирус после посещения иностранного государства в период отпуска. Она изолирована, получает профессиональную медпомощь в лечебном учреждении, самочувствие ее нормальное", - сообщает госкорпорация.

"В офисе самой компании проведены все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия, все контактировавшие с заболевшей сотрудники выведены в карантин и продолжают работу в удаленном режиме", - отмечает Росатом.

Госкорпорация отмечает, что остальные сотрудники компании "Турбинные технологии ААЭМ" находятся на своих рабочих местах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.