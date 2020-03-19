Посольство РФ отвергло обвинения в том, что СМИ России дезинформируют о коронавирусе

"Решительно отвергаем звучащие обвинения. Они выглядят по меньшей мере нелепо. Мы не приемлем использование разворачивающейся трагедии для политических манипуляций. Напротив, государства должны объединиться в противостоянии пандемии", - сказал дипломат.

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании решительно отвергло появившиеся в британских газетах обвинения о якобы развязанной "российскими государственными СМИ" кампании по дезинформации на тему пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель посольства.

"Примечательно, что ссылки при этом звучат на источники, связанные с участниками российских ток-шоу, авторскими материалами в онлайн-изданиях, сугубо частными и не имеющими никакого отношения к российскому государству. В России, как и в любой демократической стране, идет активная общественная дискуссия в связи с эпидемией. Эксперты, общественные деятели и рядовые граждане высказывают свои личные мнения, которые не всегда соотносятся с научными данными и уж точно не обязательно совпадают с линией российских органов власти. Поддержание атмосферы открытости, недопущение необоснованных ограничений прав человека, включая свободу слова - важный элемент эффективных общественных усилий в борьбе с эпидемией", - сказал он.

"Что касается всеобщего чувства тревоги в связи с коронавирусом, то оно со всей очевидностью вызвано объективной серьезностью ситуации. Если в Великобритании люди чем-то и напуганы, то не суждениями в российских ток-шоу, а словами главного научного советника британского правительства, который на днях публично выдал поистине катастрофический прогноз", - заявил дипломат.

Позиция газеты

17 марта газета Financial Times со ссылкой на внутренний доклад, подготовленный Европейской службой по внешним делам, написала о якобы развернутой Москвой кампанией по дезинформации.

Целью этих действий, как утверждается, является усугубление кризиса систем здравоохранения западных стран и таким образом препятствование эффективным ответным действиям на пандемию болезни, жертвами которой в мире к настоящему моменту стали около 8,5 тыс. человек и которая охватила более чем 140 стран, включая все государства Европы.

Как говорится в статье, с 22 января в Евросоюзе зафиксированы 80 случаев дезинформации относительно вспышки коронавируса. При этом утверждается, что "связанные с российским государством люди и аккаунты" переключились на "распространение дезинформации относительно коронавируса в английском, испанском, итальянском, германском и французском интернете".

Среди примеров информационных вбросов называются истории о том, что коронавирус - дело рук человека, а болезнь применяется Западом в качестве оружия.

В статье не приводятся названия СМИ или лиц, о которых идет речь, но упоминается о том, что информация испанского подразделения телеканала RT получила более 6,8 млн перепостов в социальных сетях Facebook, Twitter и Reddit по теме коронавируса с 1 января по 12 марта. Как утверждается в докладе, в результате этот источник стал 12-м по популярности среди изученных СМИ, список которых также не приводится.

Ранее лидеры западных стран не раз обвиняли Россию в том, что она якобы предпринимала попытки вмешательства в западные демократические процессы путем распространения дезинформации в интернете. Власти РФ последовательно отвергали подобные утверждения.