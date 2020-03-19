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Распространение коронавируса нового типа
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Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 15 тыс.

Прирост по сравнению с предыдущим днем составил более 2,5 тыс. новых случаев

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Число случаев инфицирования коронавирусом нового вида в Германии превысило отметку в 15 тыс. Такую новую оценку привел в четверг вечером телеканал N-TV со ссылкой на собственный анализ данных, поступивших из федеральных земель ФРГ.

Прирост по сравнению с предыдущим днем составил более 2,5 тыс. новых случаев. Эпицентром распространения коронавируса в ФРГ остается Северный Рейн - Вестфалия, где заразился 4971 человек, далее следуют Баден - Вюртемберг и Бавария (2748 и 2282 случаев заражения соответственно). От последствий заболевания непосредственно в Германии умерли 44 человека, еще двое умерли во время пребывания в Египте.

В ближайшее воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель намерены обсудить вопрос введения комендантского часа в стране в связи со стремительным распространением вируса.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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